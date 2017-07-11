Красноярские депутаты удвоили собственную зарплату

11.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Парламентарии законодательного собрания Красноярского края увеличили себе зарплату в два раза, сообщил источник в региональном парламенте.

Соответствующий законопроект принят депутатами и уже подписан главой региона, передает РИА «Новости».По словам источника, теперь общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тыс. рублей, но само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет.

Один из депутатов сообщил, что изначально законопроект не предполагал повышения зарплаты, но непосредственно перед сессией были внесены изменения, и многие голосовали за документ, не зная об изменениях.

Ранее ведущий красноярской телекомпании ТВК Александр Смол в эфире утренней программы поздравил парламентариев с повышением и поаплодировал им вместе с коллегами.

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