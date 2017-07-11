Мадрид пригрозил каталонским сепаратистам военной силой

Глава минобороны Испании Мария де Коспедаль заявила, что вооруженные силы должны защитить территориальную целостность страны, чем вызвала поддержку высших военных чинов. В Каталонии это расценили как прямую угрозу применения войск против сторонников независимости региона.

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль в ходе празднования 40-летия ведомства напомнила, что в задачи вооруженных сил и Гражданской гвардии входит защита не только демократических ценностей и конституции, но также территориальной целостности и суверенитета, сообщило El Confidencial Digital (ECD).

«Всегда, когда Испания нуждалась в вооруженных силах, они немедленно отзывались»

«Каждый раз, когда Испания нуждалась в вооруженных силах, они немедленно отзывались», - добавила де Коспедаль.Момент для такого заявления был выбран не случайно, считает издание. В это же время в Каталонии в местный парламент был внесен законопроект о референдуме о независимости автономии.

Слова министра встретили широкую поддержку среди высших чинов вооруженных сил Испании. Они единодушно высказались, что «готовы выполнять то, что предписывает конституция» и избранное правительство. При этом военные напомнили, что по самому политическому вопросу они высказываться не могут, так как существует инструкция, это запрещающая.

ECD отметила, что в последнее правительство и минобороны активизировали работу по предотвращению нарушений данной инструкции. Все публичные выступления военнослужащих предварительно изучаются и ряд из них, где как-либо фигурировал каталонский вопрос, уже были отменены.

Руководство Каталонии рассматривает заявление де Коспедаль как угрозу применения вооруженных сил в случае продолжения Барселоной сепаратистской повестки дня. Председатель правительства автономии Карлес Пучдемонт заявил: «Если они (правительство Испании – прим. ВЗГЛЯД) считают, что, потрясая военной формой, они нас запугают, то они очень ошибаются».Как в свою очередь отмечает DW, Мадрид намерен препятствовать отделению Каталонии через конституционный суд Испании. Карлес Пучдемонт утверждает, что, несмотря на запреты центральных властей, референдум о независимости состоится 1 октября 2017 года.

vz.ru

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