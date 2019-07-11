Письмо Тупака Мадонне выставили на аукцион за 100 тысяч долларов

Письмо, написанное рэпером американской певице Мадонне из тюрьмы, выставили на аукцион. Начальная цена лота составляет $100 тыс., сообщается на сайте интернет-аукциона Gotta Have Rock and Roll.

Написанное от руки послание, состоящее из трех страниц, планируется продать за $200–300 тыс. В письме, датированном 15 января 1995 года, Тупак рассуждает о сложностях в их с Мадонной отношениях.

«Я должен извиниться перед тобой. Потому что, как ты сказала, я не был таким другом, каким, я знаю, мог бы быть. Не потому что я злой или ты не была достойна (…). Из-за последствий расизма молодому темнокожему мужчине трудно должным образом проявлять свою привязанность к белой женщине, которая старше него», — говорится в послании.

Также в письме рэпер попросил певицу быть осторожной.

«Пожалуйста, будь осторожнее, Мадонна. Не все такие честные, какими кажутся. Есть те, чьи сердца источают зависть и злость. Они без колебаний причинят тебе вред», — написал Тупак.

В 2017 году Мадонна подала в суд на аукционный дом Gotta Have It! Collectibles. Певица потребовала отменить торги, на которые были выставлены ее личные вещи, полученные от ее бывшей подруги Дарлин Лутц. Как сообщалось 4 июня, суд принял решение не в ее пользу, напомнив, что в соглашении 2004 года артистка отказалась в пользу подруги от некоторых личных вещей, среди которых — письма, нижнее белье и фотографии.



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