СМИ: Россия намерена выслать около 30 американских дипломатов

Решение Вашингтона не возвращать российскую дипсобственность в США вынуждает Москву наложить арест на соответствующие американские объекты в России, а также выслать около 30 американских дипломатов в качестве зеркальных мер на действия прошлой администрации Белого дома, рассказал источник в МИД России.

После прошедших в Гамбурге, на полях саммита «большой двадцатки» переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, стало ясно, что Вашингтон не представил плана по урегулированию кризиса с российской дипломатической собственностью, сообщили «Известия».В Москве отмечают, что оставить без ответа недружественные действия Вашингтона не могут.

По словам источника в российском внешнеполитическом ведомстве, последняя возможность решить проблему представится на встрече замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона в Санкт-Петербурге. «Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», – сообщил источник.

Как подчеркнул замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, «сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально», отметив, что «к сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить».

Напомним, в прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Путин и Трамп во время переговоров в Гамбурге затронули вопрос отобранной у России дипсобственности.

В конце июня МИД заявил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США.

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