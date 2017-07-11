В Черногорске юная клептоманка похитила гаджет на пляже

11.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

17-летняя девушка, отдыхая у водоема в районе дач «Опытное поле», приметила в руках восьмилетней девочки дорогой телефон. В злоумышленнице проснулась тяга к воровству.

Уличив удобный момент, пока хозяйка мобильника купалась, девушка достала из ее рюкзака гаджет и скрылась. В полицию обратилась мама потерпевшей, ущерб она оценила в 21 тысячу рублей. Полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних нашли воровку. Ранее девушка попадала в поле зрения правоохранительных органов и состояла на профилактическом учете. На этот раз ей грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Хакасии.

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