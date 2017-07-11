В Госдуме одобрили обнуление обязательств крымчан по кредитам в банках Украины

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, предполагающие, что власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками, действовавшими в республике.

Как отмечал глава Крыма Сергий Аксенов, поправки ко второму чтению предусматривают наделение государственного совета республики полномочиями по списанию долга с граждан. В случае принятие закона, кредиты до 5 млн рублей, взятые в украинских банках, будут полностью прощены, передает РИА «Новости».

После вхождения Крыма в состав России украинские банки прекратили работу на полуострове. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у Приватбанка.

Осенью прошлого года сотрудники Государственной исполнительной службы Украины из кассы отделения для обслуживания привилегированных клиентов «Приватбанка» изъяли в пользу вкладчиков из Крыма наличные средства на сумму 7,37 млн гривен (288 тыс. долларов).

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