В Госкомтарифэнерго Хакасии работает «горячая линия»

С 1 июля начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги для населения и на электроэнергию для прочих категорий потребителей. Получить консультации у специалистов госкомтарифэнерго РХ можно по будням с 11 до 13 и с 14 до 16 часов.

Из чего складывается тариф и с чем связано его изменение? Почему в одном населённом пункте устанавливаются разные тарифы? На эти и другие обращения будет дан развёрнутый ответ, а в случае необходимости приняты меры. Звонки принимаются по телефонам: Отдел расчета и анализа тарифов на электрическую энергию – 8 (3902) 358-896; Отдел регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса – 8 (3902) 358-719, 8 (3902) 358-674. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтарифэнерго РХ.

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