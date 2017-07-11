В офисе торгового центра в Москве произошла стрельба, двое погибших

11.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Неизвестный зашел в офис, расположенный в одном из столичных торговых центров и застрелил сотрудницу, после чего застрелился сам, сообщил источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт стрельбы в офисе и информацию о двух погибших, сообщает РИА «Новости».

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время на месте работают следователи.

Знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» рассказал, что инцидент произошел в офисе торгового центра по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 27.

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