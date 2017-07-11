В Хакасии начал работу первый межрегиональный литературный лагерь

В Аскизском районе стартовал летний литературный лагерь для молодых авторов.

В этом году лагерь имеет два статуса – межрегиональный и республиканский, сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

Работа началась с обряда благопожелания и приветствия председателя правления Союза писателей Хакасии Альбины Курбижековой. Гости из Томской области и Красноярского края были приятно удивлены и восхищены таким обрядом.

Почетная миссия открытия I межрегионального и IV республиканского летнего литературного лагеря была возложена на заместителя министра культуры Хакасии Ирину Браим, которая, воспользовавшись случаем, поблагодарила директора музея-заповедника «Хуртуях Тас» Оксану Горбатову за отзывчивость и теплый прием, оказываемый литературному лагерю ежегодно.

Подарком участникам лагеря и жителям аала Верхняя Тея стал эстрадно-этнический концерт, организованный артистами Аселей Давлетовой и Аржаном Туденевым. В заключение все участники литературного лагеря – и молодые и опытные, выпустили белые шары, загадав добрые желания и мечты.

Отметим, лагерь будет работать в литературном музее им. М.Е. Кильчичакова до 14 июля.

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