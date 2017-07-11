В Хакасии особенных детей научили делать кукол

Семейные мастер-классы прошли в Абаканской картинной галерее. Дети с ограниченными возможностями здоровья научились делать игрушки из соломы и куколок из тканей. А помогли им в этом сотрудники галереи и мастера декоративно-прикладного искусства.

В течение текущего года сотрудники Абаканской картинной галереи организуют и проводят мастер – классы для детей с ограниченными возможностями здоровья с привлечением мастеров декоративно-прикладного искусства. 4 июля в Абаканской картинной галерее прошли семейные мастер-классы по изготовлению кукол-скруток «Новая жизнь старых лоскутков» и изготовлению игрушек из соломы «Веселая солома», сообщается на сайте городской мэрии. Юные участники мастер-классов получили не только навыки изготовления игрушек своими руками, но и нашли новых друзей.

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