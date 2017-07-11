В Хакасии открывается международный проект «Между земель, между времен»

Его реализуют Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова совместно с Галереей «АйнArtа» при поддержке Посольства государства Израиль в Российской Федерации и Красноярским художественным музеем имени В.И. Сурикова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, 20 июля в 15:00 в республиканском музейно-культурном центре состоится открытие международного проекта «Между земель, между времен». Он представляет собой выставку живописных произведений известного израильского художника Бориса Карафёлова в их диалоге с отрывками из новелл и эссе известной во всем мире, талантливой и популярной писательницы Дины Рубиной.

Этот творческий проект родился как синтез литературы и изобразительного искусства, в нём объединены проза писательницы и картины художника, которые много лет назад полюбили друг друга и воплотили свою любовь в совместном творчестве. Дина пишет стихи к полотнам мужа, а Борис иллюстрирует ее книги.

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