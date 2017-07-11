В Хакасии появилось 1400 гектаров нового леса

Работники лесхозов республики завершили посадку хвойных саженцев. Кроме того, они подсадили деревья в тех местах, где не прижились прошлогодние.

Нынче запланированы мероприятия по уходу за лесными культурами на площади восемь тысяч гектаров. Хорошие темпы работы показывают автономные учреждения «Горячегорсклессервис», «Таштыплессервис» и «Бея-лес-сервис». Их специалисты ведут прополку подроста от сорняков, вырубка деревьев, отрицательно влияющих на рост и состояние молодняков.

- Главная задача рубок ухода за лесом заключается в формировании высокопродуктивных древостоев, - отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Юрий Соколов. - Желательно приводить лес к одновозрастному состоянию, чтобы старые деревья не затеняли молодые и не являлись потенциальной угрозой заражения болезнями и вредителями.

Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу отметил своевременную и качественную работу по воспроизводству лесов в Хакасии, сообщает пресс-служба минприроды РХ.

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