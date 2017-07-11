В Хакасии пройдет слет друзей заповедных островов

Он состоится в сентябре.

Международный слет друзей заповедных островов пройдет в Хакасии в сентябре. Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Хакасии, гостями и участниками мероприятия станут школьники, студенты, молодежь, педагоги, представители заповедников и национальных парков со всех регионов России и зарубежья.

Напомним, ранее в Хакасии прошел международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан». Минприроды Хакасии совместно с заповедником «Хакасский» для гостей фестиваля организовали эколого-просветительские мероприятия. Артистам и другим деятелям культуры рассказали об уникальности природных богатств республики, о многообразии растительного и животного мира. Мероприятия проводились на базе «Визит-центров» заповедника.

- Рады были принимать столь уважаемых людей на нашей земле. Мы попытались вложить частичку хакасского духа в сердца посетивших нас гостей. Фестиваль получился продуктивный и незабываемый. Я лично присутствовал на многих спектаклях. Огромная благодарность артистам за пережитые эмоции. Творческих успехов, верных зрителей, надеемся встретиться вновь, - поделился впечатлениями исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Юрий Соколов

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