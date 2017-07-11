В Хакасии разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

Сотрудники полиции Хакасии устанавливают местонахождение Олега Клеймана.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, Олег Станиславович Клейман 29.01.1970 г.р. разыскивается за совершение тяжкого преступления в июне 2017 года.

Ранее судимый мужчина, уроженец Кемеровской области, в последние время проживал на территории республики. Его приметы: на вид 40-45 лет, европейский тип лица, рост 185-190 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие с сединой.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в УУР МВД по РХ по телефонам 8(3902) 23-73-13, 8-906-953-15-70, 8-902-014-69-75, 8- 913-544-77-22 или 02.

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