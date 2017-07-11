В Хакасии разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

11.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники полиции Хакасии устанавливают местонахождение Олега Клеймана.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, Олег Станиславович Клейман 29.01.1970 г.р. разыскивается за совершение тяжкого преступления в июне 2017 года.

Ранее судимый мужчина, уроженец Кемеровской области, в последние время проживал на территории республики. Его приметы: на вид 40-45 лет, европейский тип лица, рост 185-190 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие с сединой.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в УУР МВД по РХ по телефонам 8(3902) 23-73-13, 8-906-953-15-70, 8-902-014-69-75, 8- 913-544-77-22 или 02.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,248