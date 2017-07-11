В Хакасии стартовала неделя против абортов

С 8 по 15 июля в республике проводится неделя против абортов, приуроченная к Дню семьи, любви и верности.

Неделя против абортов – ежегодное мероприятие, проводимое Минздравом Хакасии. Она стартовала с акции «Подари мне жизнь!», которая прошла 8 июля в Преображенском парке, сообщает пресс-служба ведомства.

В эти дни все медицинские организации проводят «Дни открытых дверей», дополнительные консультации по планированию беременности, а также встречи с подростками в оздоровительных лагерях.

В женских консультациях на постоянной основе работают специалисты по социальной работе и психологи, которые проводят с женщинами беседы в ситуациях репродуктивного выбора и случаях кризисной беременности. Каждой женщине, обратившейся за направлением на аборт, предоставляется «неделя тишины», в течение которой она должна посетить кабинет медико-социальной помощи.

Эти меры способствуют планомерному снижению абортов в Хакасии. С 2012 количество абортов в регионе уменьшилось на 50%. За шесть месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 1463 аборта, что на 2,5% меньше показателей аналогичного периода 2016 года. Большинство женщин (54,8%), решившихся на процедуру, находятся в возрастной группе от 25 до 34 лет.

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