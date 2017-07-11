Великий шелковый путь продолжает притягивать к себе внимание деятелей культуры и туризма

Это не только перспективное направление в развитии внутреннего туризма, но эта тема активно поддерживается и федеральным министерством культуры.

Одним из главных спикеров VII Международного культурно-туристского форума «Сибер Ил» стала Ольга Астафьева, доктор философских наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры за Международный форум в Хакасии.

Ольга Николаевна выступила модератором специальной сессии «Великий шелковый путь на пространстве Шанхайской организации сотрудничества», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

- Выступления наших китайских коллег в рамках сессии ШОС представляли собой многообразную палитру уже выстроенных туристических и культурных брендов, - сказала Ольга Астафьева на итоговом круглом столе. - Тема Великого шелкового пути требует от нас с вами не только научно-экспертной деятельности, но и практического решения. На форуме это происходит благодаря заключению соглашений о сотрудничестве, благодаря общению и установлению связей. Еще один важный вопрос — сфера культуры. Она должна находиться в хорошем состоянии. У этого вопроса есть глобальные края – как выстроить стратегическое планирование, чтобы оно было согласовано с социальными и экономическими стратегиями регионального развития. И вот, это согласование я назвала одним словом – гармонизация.

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