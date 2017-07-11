Хакасия потратит десять миллионов рублей на энергосберегающие фонари

В республике продолжают реализовывать программу энергосбережения.

Специалисты подсчитали, замена старых светильников мощностью 250 Вт на энергосберегающие лампы мощностью 45 Вт, установка специальных шкафов управления, которые позволят регулировать время горения в зависимости от продолжительности дня и ночи обойдется в 36 миллионов рублей. Чтобы не растягивать модернизацию уличного освещения на несколько лет, муниципалитетам рекомендуют заключать энергосервисные контракты. Органы местного самоуправления могут оформляют договор со специализированной энергосервисной компанией, которая обязуется выполнить полный комплекс работ по внедрению энергосберегающих технологий на территории заказчика. Оплата производится заказчиком после выполнения проекта за счет средств, сэкономленных в результате внедрения энергосберегающих технологий. Подобный опыт уже есть у властей села Бея, сообщили в госкомтарифэнерго РХ.

- По информации, поступившей от муниципальных образований, сегодня на балансе у муниципалитетов находится порядка 15 тысяч светильников.Это без учета столицы Хакасии, - добавили в пресс-службе ведомства. - Из них 25 процентов работают круглосуточно. Совокупные затраты на уличное освещение в прошлом году составили 47 миллионов рублей. При этом горели не все светильники – около 8 процентов были отключены за неуплату. Учитывая, что на улицах многих сёл фонари либо отсутствуют, либо наоборот светят целыми сутками, необходимость модернизации системы уличного освещения становится очевидной.

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