Житель Хакасии подарил тюменским мошенникам 11 тысяч рублей

11.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На удочку обманщиков повелся мужчина из Усть-Абакана.

Сельчанин решил построить баню, проехал по местным пилорамам и не нашел то, что было ему нужно. Зато объявление о необходимых стройматериалах мужчина разыскал в Интернете на популярном сайте. Позвонив по указанному номеру, он договорился с продавцом о сделке и доставке до двери. За услугу мужчина перевел на карту лжебизнесмена 11 тысяч рублей. Не дождавшись заказ, устьабаканец обратился в полицию. Номер, с которого продавец держал связь с покупателем, зарегистрирован в Тюменской области. Сейчас ведутся следственные действия, сообщили в пресс-службе МВД России по РХ.

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