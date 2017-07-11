Жителям Хакасии рекомендовано купаться на оборудованных пляжах

Таких в Хакасии 25. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники.

Правила безопасного поведения на воде:

- Купайтесь только в специально оборудованных местах;

- Запрещено купание в необорудованных местах, вблизи водосбросов, пристаней, шлюзов, мостов, водоворотов, в заболоченных местах;

- Запрещено купание в местах, где выставлены предупреждающие об опасности щиты, знаки и надписи;

- Запрещено нырять с мостов, причалов, пристаней;

- Запрещено устраивать игры с «захватом», ныряниями, задержкой воздуха под водой, хватать людей за ноги, пугать, толкать в воду;

- Запрещено находиться в воде длительное время, из-за переохлаждения могут возникнуть судороги;

- Запрещено купаться в штормовую погоду;

- Запрещено заходить глубоко в воду, уплывать на матрасах и кругах далеко от берега, тем более людям, не умеющим плавать;

- Запрещено близко подплывать к проходящим судам, катерам, лодкам, гидроциклам;

- Запрещено заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

- Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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