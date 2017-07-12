Будут свёкла и капуста

12.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Крупные фермерские хозяйства Хакасии окажут помощь жителям Шира, чьи огородные посадки пострадали от града.

Планируется, что осенью после сбора урожая аграрии выделят ширинцам необходимое количество моркови, свёклы, картошки и капусты.
Регистрацией заявлений от пострадавших граждан занимается Ширинский сельсовет. Сотрудники администрации составляют акты обследования, списки получателей, проводят сверки. За помощью пока что обратилось 40 семей (129 человек).
— Фермеры с готовностью откликнулись на нашу просьбу, и сейчас нам необходимо решить вопрос с выплатами компенсации, — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Александр Башков.
Напомним, в конце июня Ширинский район пострадал от ураганного ветра, дождя и крупного града. Наибольший ущерб причинён жителям районного центра.
Глава Хакасии Виктор Зимин поручил оказать необходимую помощь всем пострадавшим в Ширинском районе.

 

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