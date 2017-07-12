К розыску напавших на российских туристов в Абхазии подключили вертолет

В розыске преступников, напавших на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии, на берегу моря в устье реки Аапста, задействованы спецподразделения и вертолет министерства обороны республики, на место происшествия прибыл президент Абхазии Рауль Хадждимба.

Операцией по поиску нападавших руководит лично глава МВД Абхазии Аслан Кобахия, передает «Интерфакс» со ссылкой на Абхазское государственное телевидение.Помимо сотрудников МВД республики в розыске преступников участвуют сотрудники Службы госбезопасности Абхазии, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. Оцеплена территория протяженностью около двух километров, сообщает «Sputnik-Абхазия».

По факту произошедшего прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста и похищении членов его семьи.

По данным ведомства республики, в результате разбойного нападения двух неустановленных лиц в масках, вооруженных ножом и огнестрельным оружием неустановленного образца, россиянин Андрей Кабанов 1984 года рождения получил два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Спустя несколько часов мужчина скончался в Гудаутской центральной больнице.

Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья – супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Напомним, в МВД провозглашенной республики сообщили, что во вторник в Абхазии скончался турист из России, смерть наступила от полученного во время потасовки с грабителями ранения. После произошедшего глава Абхазии отменил поездку в Адыгею.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







