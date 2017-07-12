Как правильно оформить заказ через специальные кэшбэк сайты

Есть бесчисленное количество интернет магазинов, которые продают все что угодно. Возможно вы уже заказывали что то на сайте Electrolux, Aliexpress или Lamoda, но не знали о том, что помимо товара, вы могли получить часть потраченных денег.

Этим занимаются специальные кэшбэк сайты онлайн. Если вы действуете через них, то сможете дополнительно экономить определенный процент с каждой покупки.

Здесь нет ничего сложного. Просто потребуется пара минут, чтобы перейти на кэшбэк сайты и зарегистрироваться на них. Подобные сервисы будут выгодными для тех, кто регулярно оформляет заказы в интернете. Так как при длительном сотрудничестве, мелкие суммы складываются в неплохие сбережения. Возвраты далеко не моментальные. Может потребоваться несколько месяцев, чтобы к вам вернулся обещанный процент от покупки. Кстати, узнать как начисляется Electrolux cashback и какие сервисы сотрудничают с данным интернет магазином, спешить узнать на сайте cash-backs.com.

Однако существует и определенный порядок, которому должны следовать пользователи кэшбэк сервисов. У каждого онлайн сайта могут быть свои особенности, но в общем все они похожи. После регистрации вам нужно будет всегда переходить в магазин Electrolux (и другие), по ссылке с кэшбэк сайтов. Если вы забудете это сделать, то сервис не получит за вас комиссионные, и соответственно, не сможет вернуть вам ничего.

Прежде чем пользоваться кэшбэк сервисом, нужно отключить все плагины, которые блокируют рекламу. Также рекомендуется оставить в браузере только те окна, которые нужны вам для покупки. Иногда товары в магазинах, остаются с прошлых сессий, поэтому всегда проверяйте, есть ли что-нибудь в вашей корзине. Прежде чем добавлять что-то, очистите корзину.

Обязательно входите в свои аккаунты на кэшбэк сайтах онлайн прежде чем перейти в магазин Electrolux (или любой другой). Кликнув по необходимой ссылке, вначале вам покажут информацию о том, какой кэшбэк вам полагается, затем происходит переадресация на сайт продавца. Там нужно войти в свой аккаунт, а затем приступить к самому интересному – выбору товаров. Не закрывайте окна кэшбэк сайтов пока не завершите оформление заказа. После того как на имейл приходит подтверждение оплаты, можно закрывать вкладки.

В некоторых случаях вам дополнительно понадобится добавить свой заказ в специальном разделе кэшбэк сервиса, прежде чем можно будет уходить с онлайн сайта. Для этого указывается магазин, день покупки, стоимость и номер заказа, список приобретенных товаров/услуг.

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