Какой церковный праздник сегодня, 12 июля 2018, в России

В этот день принято вспоминать житие, мученичества и страдания апостолов. Православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла.

Апостол Петр первым из учеников Иисуса назвал Его Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал его Камнем (так переводится имя Петр). На этом камне веры Иисус обещал создать свою Церковь.

Павел же не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Будучи фарисеем, Павел получил полномочия преследовать христиан за пределами Палестины - в Дамаске, однако Господь призвал его к апостольскому служению, и тот сделался ревностным проповедником христианства.

Петр и Павел проповедовали учение Христа в разных странах мира; оба приняли мученическую смерть. Согласно преданию, они умерли в один день либо с разницей ровно в один год. Дату празднования в их честь также связывают с днем перенесения их мощей в Риме, состоявшемся 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.

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