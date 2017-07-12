Названы 9 навыков сильного менеджера

Ирина Фефелова, руководитель студии элитного дизайна интерьеров, автор проектов для Федора Бондарчука, а также других звезд кино и шоу-бизнеса, рассказала, в чем кроется секрет успешной женщины-руководителя.

На днях состоялось выступление Ирины Фефеловой на одной из радиостанций Москвы, в рамках которого дизайнер элитных интерьеров дала несколько советов, как грамотно выстраивать бизнес, быть лидером и успешно управлять компанией.

"Бизнес не любит слабых", - говорил дизайнер. "Управленцы априори должны быть сильными и успешными людьми, а это, в первую очередь, подразумевает силу духа и силу характера. Успешные люди всегда занимаются саморазвитием, стремятся познавать новое, развивают в себе настрой любви и интереса к делу".

По словам Ирины Фефеловой, лучше всего сосредоточиться на том, что вы в состоянии контролировать и отпустить то, что вне вашего контроля. Успешные люди никогда не воспринимают неудачу как поражение, а всего лишь как опыт.

"Сейчас, в период кризиса, мы все живем в условиях неопределенности, и никто не знает, столько эта неопределенность может продлиться. Нужно, чтобы ваша команда была реалистичной, иметь представление о ситуации во внешнем мире и быть готовыми к ней адаптироваться или ее изменить", - советует дизайнер.

В своем выступлении Ирина выделила качества, которыми должен обладать сильный менеджер:

Сильные личностные характеристики. Успешность. Воля к победе.

Профессионализм. Непрерывное самообразование как в плане бизнеса, так и в плане личностного роста

Умение работать с людьми. Лидерство.

Умение обучать. Коучинг.

Способность четко формулировать цели и ставить выполнимые задачи. Реализм.

Способность осуществлять контроль за исполнением.

Умение мотивировать и оценивать сотрудников.

Обладать сильными организаторскими качествами.

Быть лояльным, порядочным и надежным.

"Только успешный, по-настоящему умный и ориентированный на результат управленец выдержит этот экзамен и приведет себя и свою команду к успеху", - говорит дизайнер.