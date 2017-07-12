Названы 9 навыков сильного менеджера

На днях состоялось выступление Ирины Фефеловой на одной из радиостанций Москвы, в рамках которого дизайнер элитных интерьеров дала несколько советов, как грамотно выстраивать бизнес, быть лидером и успешно управлять компанией.
"Бизнес не любит слабых", - говорил дизайнер. "Управленцы априори должны быть сильными и успешными людьми, а это, в первую очередь, подразумевает силу духа и силу характера. Успешные люди всегда занимаются саморазвитием, стремятся познавать новое, развивают в себе настрой любви и интереса к делу".
По словам Ирины Фефеловой, лучше всего сосредоточиться на том, что вы в состоянии контролировать и отпустить то, что вне вашего контроля. Успешные люди никогда не воспринимают неудачу как поражение, а всего лишь как опыт.
"Сейчас, в период кризиса, мы все живем в условиях неопределенности, и никто не знает, столько эта неопределенность может продлиться. Нужно, чтобы ваша команда была реалистичной, иметь представление о ситуации во внешнем мире и быть готовыми к ней адаптироваться или ее изменить", - советует дизайнер.
В своем выступлении Ирина выделила качества, которыми должен обладать сильный менеджер:
- Сильные личностные характеристики. Успешность. Воля к победе.
- Профессионализм. Непрерывное самообразование как в плане бизнеса, так и в плане личностного роста
- Умение работать с людьми. Лидерство.
- Умение обучать. Коучинг.
- Способность четко формулировать цели и ставить выполнимые задачи. Реализм.
- Способность осуществлять контроль за исполнением.
- Умение мотивировать и оценивать сотрудников.
- Обладать сильными организаторскими качествами.
- Быть лояльным, порядочным и надежным.
"Только успешный, по-настоящему умный и ориентированный на результат управленец выдержит этот экзамен и приведет себя и свою команду к успеху", - говорит дизайнер.