Названы 9 навыков сильного менеджера

12.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ирина Фефелова, руководитель студии элитного дизайна интерьеров, автор проектов для Федора Бондарчука, а также других звезд кино и шоу-бизнеса, рассказала, в чем кроется секрет успешной женщины-руководителя.

На днях состоялось выступление Ирины Фефеловой на одной из радиостанций Москвы, в рамках которого дизайнер элитных интерьеров дала несколько советов, как грамотно выстраивать бизнес, быть лидером и успешно управлять компанией. 

"Бизнес не любит слабых", - говорил дизайнер. "Управленцы априори должны быть сильными и успешными людьми, а это, в первую очередь, подразумевает силу духа и силу характера. Успешные люди всегда занимаются саморазвитием, стремятся познавать новое, развивают в себе настрой любви и интереса к делу".  

По словам Ирины Фефеловой, лучше всего сосредоточиться на том, что вы в состоянии контролировать и отпустить то, что вне вашего контроля. Успешные люди никогда не воспринимают неудачу как поражение, а всего лишь как опыт. 

"Сейчас, в период кризиса, мы все живем в условиях неопределенности, и никто не знает, столько эта неопределенность может продлиться. Нужно, чтобы ваша команда была реалистичной, иметь представление о ситуации во внешнем мире и быть готовыми к ней адаптироваться или ее изменить", - советует дизайнер.

В своем выступлении Ирина выделила качества, которыми должен обладать сильный менеджер:

  • Сильные личностные характеристики. Успешность. Воля к победе.
  • Профессионализм. Непрерывное самообразование как в плане бизнеса, так и в плане личностного роста
  • Умение работать с людьми. Лидерство.
  • Умение обучать. Коучинг.
  • Способность четко формулировать цели и ставить выполнимые задачи. Реализм.
  • Способность осуществлять контроль за исполнением.
  • Умение мотивировать и оценивать сотрудников.
  • Обладать сильными организаторскими качествами.
  • Быть лояльным, порядочным и надежным.

"Только успешный, по-настоящему умный и ориентированный на результат управленец выдержит этот экзамен и приведет себя и свою команду к успеху", - говорит дизайнер.

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