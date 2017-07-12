Незабываемое пекло

В Хакасии небывало жаркий июнь с резкой сменой погоды принёс людям и радости, и беды. Каким прошедший месяц стал именно для вас? На этот вопрос отвечают респонденты «Хакасии».

Вера КОЛЕСНИКОВА, пенсионерка (Шира):

— Не забыть небывалое июньское пекло, в тени под сорок! И дождей долго не было. А 22 июня — гроза, град, это что-то страшное. В огороде вода сантиметров 20 и град плавает. Я заплакала, когда увидела побитые им грядки и цветы. Помидорки зелёные плавали в воде, морковь, капусту побило. Смородины не будет, ранетки... Коробки, вёдра, которыми в град накрывала растения, стали, как решето. В сараях окна побило. Буду всё исправлять сама. А у знакомой с корнем выдрало кедр, он был уже с шишками.

Но были и радости в этом июне. Я прошла с крестным ходом от Шира до Жемчужного.

Наталья ЖИЛЬЦОВА, служащая (Черногорск):

— Я, как все сибиряки, люблю тепло. Но в прошедшем июне, на мой взгляд, жара была избыточной. Конечно, хорошо тем, у кого на этот месяц пришёлся отпуск. Хакасия богата местами для купания. Но я только в выходные могу выехать к водоёму, поскольку работаю. Но делать это в зной очень нелегко: кондиционеры не предусмотрены, мозги кипят, самочувствие не очень хорошее. Предлагаю всех сибиряков на лето отправлять в отпуск, а для жизнеобеспечения приглашать вахтовиков с юга (смеётся).

Игорь ЦОЙ, фермер (Усть-Абаканский район):

— Для нас чем жарче, тем лучше. Мы выращиваем овощи, а для роста арбузов, перцев, баклажанов, огурцов высокие температуры очень хороши. Я даже побаиваюсь: вдруг холодно станет, тогда арбузы сладости не наберут. Пусть до зимы будет жарко (смеётся). У нас сейчас горячая пора, работаем, отдыхать некогда. Даже на озёра не ездим. Отдыхать будем, когда полевой сезон закончится. В этом году град наши поля обошёл, а в 2016-м причинил большие убытки. Но сейчас мы выходим из финансового кризиса.

Александр ПЛАТКО, исполняющий обязанности заместителя главного врача Абаканской станции скорой медицинской помощи:

— У нас был трудный месяц. Увеличилось количество вызовов на улицу. Люди падали в обморок с тепловыми ударами. До пяти таких вызовов в день было. Наблюдалось падение давления у гипертоников. От жары сосуды расширяются, а люди продолжали принимать лекарства, понижающие давление, поэтому такой результат. И нам из-за жары работалось тяжело, тоже ведь люди...

Венеранда ТОПОЕВА, директор профессионального училища № 18 (Аскиз):

— Работать в такую жару тяжело, но надо. Училище сельское, мы сами выращиваем овощи для столовой. За весь месяц было всего два хороших дождя, поэтому приходится часто поливать, работы больше, чем в прошлом году. Ещё из-за такой погоды на растениях появились насекомые-вредители. Боремся с ними, ждём дождя. Посадили газонную траву, она выросла только там, где тень, очень быстро земля высыхала. Клубника выгорела. Ребята наши купаются, а я ещё ни разу не смогла выбраться к водоёму. Пойду в отпуск — тогда наверстаю упущенное, если дожди не зарядят.

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