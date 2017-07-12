Новый гендиректор аэропорта Абакан имеет три высших образования

С сегодняшнего дня решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Абакан» генеральным директором назначен Вячеслав Рожнов.

Напомним, что ранее этот пост занимал Александр Попов. 29 июня глава Хакасии Виктор Зимин назначил Александра Владимировича министром транспорта и дорожного хозяйства республики. Как сообщили в пресс-службе абаканского аэропорта, новый генеральный директор Вячеслав Рожнов имеет три высших образования, одно из которых он получил в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, высшая школа аэронавигации. Окончил с отличием программу магистратуры «Управление аэропортовой деятельностью», направление подготовки «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов». Опыт работы на руководящих должностях в гражданской авиации девять лет лет. Последнее место работы АО «Международный аэропорт Владивосток» в должности административного директора. Женат. Трое детей.

— Главная цель — это сохранить и приумножить достижения аэропорта за последние четыре года, — отметил Вячеслав Васильевич. — Основными направлениями деятельности станут : привлечение грузовых авиакомпаний, расширение маршрутной сети, налаживание туристического направления с Восточной Азией.

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