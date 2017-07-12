Популярные поджанры фильмов ужасов

В современном кинематографе комбинирование различных жанров в рамках сюжета одной картины является вполне обычным и популярным среди режиссеров явлением.

Представленные в каталоге виртуального кинотеатра фильмы 2016 онлайн подтверждают этот факт. Некоторые фильмы ужасов могут включать в себя элементы других жанров, в том числе научной фантастики, фэнтези, псевдодокументальных картин, черной комедии и триллера.

Комедия ужасов – сочетает в себе юмористические и пугающие моменты. Речь часто идет о комбинировании сатирической или черной комедии с различными страшными историями. Сюда можно отнести также пародийные фильмы, в которых высмеиваются клише фильмов ужасов. Субжанр появился после публикации рассказа «Легенда о Сонной лощине» Вашингтона Ирвинга. В качестве лучших примеров этого поджанра следует отметить картины «Гремлины» и «Очень страшное кино».

Готические фильмы ужасов часто делают отсылки на различные мифы и страшные истории, имеющие романтические и готические элементы. К этому жанру относятся классики фильмы ужасов «Призрак Оперы», «Дракула», «Франкенштейн» и «Мумия». Среди более современных примеров можно выделит картины «Сонная лощина», «Интервью с вампиром», «Другой мир», «Портрет Дориана Грея» и «Впусти меня». Основной особенностью этих фильмов ужасов является тяжелая атмосфера и хорошо проработанная предыстория.

Психологические хорроры основываются на сюжетах, в центре которых находится чувство страха, вины или веры. Чтобы напугать зрителя, приходится использовать звуковые эффекты и музыкальное сопровождение с соответствующим эмоциональным настроем. Примеры: «Готика», «Silent Hill», «Человек-мотылёк», «Ведьма из Блэр», «1408», «Сияние» и «Шестое чувство». В рамках перечисленных фильмов рассказываются тяжёлые для восприятия истории. Кроме захватывающего сюжета особенностью психологических фильмов ужасов является также тщательная проработка персонажей. Герои обязаны привлекать зрителя, заставляя себе сопереживать. Этот сюжетный рычаг встречается в детективах, но ассоциируется подобный кинематографический прием именно с фильмами ужасов.

Научно-фантастические фильмы ужасов рассказывают о различных внеземных сущностях, которые охотятся на людей. В таких картинах также раскрывается тема неудачных научных экспериментов. Среди примеров следует выделить фильмы «Чужие», «Пандорум» и «Горизонт событий».

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