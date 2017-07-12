Просто так!

Пострадавшие месяц назад от града огороды в селе Подсинее теперь мало отличаются от приусадебных участков, которые стихия обошла стороной. Здесь также вовсю цветёт картошка, ровными рядами стоят кусты помидоров, радуют глаз грядки, заполненные морковью, луком и огурцами.

— Трудно поверить, но несколько недель назад здесь практически ничего не было. Я никогда не видела такого града. За несколько минут он утрамбовал огороды в ровные площадки. От одного вида слёзы наворачивались. А ведь нужно было ещё всё восстанавливать, — вспоминает местная жительница Галина Белова.

И без того непростая ситуация осложнилась тем, что ко второй декаде июня практически вся рассада в республике уже отошла. Да и деньги на покупку очередной партии молодых растений оказались не у всех.

— Первыми откликнулись односельчане. Несколько человек поделились рассадой с особо нуждающимися. Хватило далеко не всем, — рассказала глава Подсинского сельсовета Светлана Маркова. — Поэтому мы очень обрадовались, когда в сельсовет позвонили из Аскизского управления сельского хозяйства и сообщили, что в районе есть семья, которая хочет передать нашим жителям несколько сотен корней овощной рассады.

Помидоры, баклажаны и перцы Наталья Федотова и Николай Вагнер из села Бельтирское выращивали на продажу. Однако планы супругов нарушила внезапная болезнь Натальи. Вместо рынка они полвесны ездили по больницам.

Между тем рассада в этом году наросла хорошая. Выбрасывать такую рука не поднимется. Овощеводы говорят: что-то пришлось досаживать у себя в огороде, что-то по второму кругу раздавать родным и знакомым. Но большая часть овощей продолжала перерастать в ящиках.

— И тут мы услышали про град в Подсинем. Предложили свою рассаду сначала на сайте объявлений, потом через районную администрацию. Люди откликнулись. Стали звонить. Одна семья из Абакана, дачники, тут же приехала, взяла что нужно. Ну и из Подсинего большую машину прислали. Забрали около 400 корней помидоров и столько же перцев с баклажанами, — рассказала Наталья Николаевна.

Супруги говорят: рассаду отдавали с лёгким сердцем, не сожалея о вложенном в неё труде. Всё равно он оказался не напрасным.

— Помогать друг другу надо. По-другому не выживешь, — считает Николай Андреевич. — Нас тоже в своё время поддержали. Когда мы четыре года назад решили строить теплицу для выращивания зелёного лука, министерство сельского хозяйства и продовольствия республики одобрило наш проект и выделило грант — 300 тысяч рублей на покупку сырья. Теперь в теплице — вместе с луком и той самой овощной рассадой — мы выращиваем гусят и индюшат. Так что для нас, пенсионеров, она стала большим подспорьем.

Рассаду, которую семья Вагнеров-Федотовых отдала пострадавшим от града, распределили между пенсионерами, тружениками тыла, многодетными и малообеспеченными жителями Подсинего. Хватило на 60 семей.

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