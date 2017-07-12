Пятьдесят оттенков картошечки

Людей, которые могут ограничиться горсткой отрубей с ложкой кефира, считающих калории во время (заметьте!) не еды, но тщательного прожёвывания пищи с последующим её поглощением, ставящих во главу угла пользу для здоровья, я крепко уважаю и, глядя на себя в зеркало, иногда им завидую.

Но сейчас я попросила бы таких отложить газету в сторону. Ведь речь пойдёт о картошке, картошечке, картофане любимом, молоденьком, свеженьком да со сметаночкой да зеленью посыпанном — вдруг соблазнятся, и прощай, диета?!

Для меня вопрос ограничения себя в картофельной еде исчезает почти сразу, когда в огородах начинают подкапывать свежие клубни. Как медведь наедается рыбой на зиму, так и мне хочется есть молодую картоху каждый день. Тем более (ну да, оправдываюсь этим), что содержание крахмала в ней, юной, очень низкое. Зато большое количество витамина C, других витаминов и микроэлементов, так что польза доказана. А вообще — просто вкусно, да и всё! Поэтому поделюсь парой-тройкой рецептов, которые не захочешь, да сделаешь. А потом съешь блюдо и пальчики оближешь. Они простые, многие, наверное, так готовят. Но ведь писать о картошке так же приятно, как её есть.

Хрустящие горошины

Когда на столе появлялась сковорода с этой красотой, мы с сёстрами тихо дрались ложками, отвоёвывая себе побольше, так вкусно было то, что готовила мама. «Хотя что тут готовить?» — удивляется она. Просто берёшь самую мелкую молодую картошку, горох, которая ни в суп, ни на другое блюдо не пойдёт, тщательно моешь, подсушиваешь и обжариваешь на сливочном, растительном масле или топлёном сале до золотистой хрустящей корочки: и вуаля! Ни один ребёнок не отказался от такой картошечки. «Большой плюс, — улыбается мама, — что до сервировки это блюдо просто не доживает». Сметается со сковороды.

Пряно-печёно-подавленная

Необычной вкуснятиной станет печёная картошечка — опять же для здоровья полезнее она в таком виде.

Понадобится:

5 — 6 средних молодых картофелин

5 — 6 зубчиков чеснока

3 — 5 ложек растительного масла (для любителей можно использовать сливочное)

прованские травы, соль, перец

30 — 50 граммов сыра.

Картошку отвариваем в мундире, обсушиваем, даём остыть. Располагаем на противне и чуть-чуть — чтобы не развалилась — придавливаем толкушкой. Она должна чуть потрескаться сверху, примяться, но общей целостности не утратить. Готовим приправу из давленого чеснока, масла, перца, соли, прованских трав и сдабриваем ею сверху нашу подавленную картошку. Ставим в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 25 — 30 минут — она должна красиво, до золотистости, запечься. Теперь остаётся посыпать её сверху тёртым сыром и опять определить в духовку минут на пять.

Пряный дух с кухни заставляет в это время домашних начинать выбирать себе тарелки повместительнее. Если вдруг кому картошка покажется суховатой, можно добавить сверху ложку деревенской сметаны. Ею, как кашу маслом, картошку не испортишь.

В лаваше верчёная

Берём два лаваша, картофельное пюре и…

Ингредиенты:

картофельное пюре (сколько осталось от обеда, пусть 300 граммов)

мелко резанные шампиньоны — 150 граммов

среднего размера репчатая луковица

зелень — укроп, петрушка

яйцо

соль, перец

2 ложки сливочного масла

растительное масло для обжарки.

Растопим на сковороде сливочное масло, добавим туда мелко порезанный лук, доведём до золотистого цвета, смешаем с грибами, посолим, поперчим. После того, как грибы приготовятся, смешаем их с картофельным пюре, тщательно всё взобьём, добавим сырое яйцо, перемешаем ещё раз с ним и мелко порезанной зеленью.

На разложенный лаваш выкладываем эту начинку, закрываем вторым лавашом. Скручиваем в рулет. Лучше дать ему постоять минут 15 — 20, чтобы составляющие скрепились, но можно и сразу начинать нарезать на рулетики толщиной около пяти сантиметров. Обжариваем рулетики с начинкой на растительном масле. Ставим в сковороду «на попа», достаточно тесно, чтобы поддерживали друг друга, обжариваем те стороны, где видна начинка, по очереди.

Получаются очень красивые и вкусные рулеты, которые можно подать с любым соусом по вкусу.

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