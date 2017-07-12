Российская компьютерная программа учится различать человеческие эмоции

Российский стартап «КартаСлов.ру» запустил проект «Научи бота!», цель которого — «прокачать» сознание машин, научить их различать человеческие эмоции, чувства и оценочные суждения в тексте.

«Общение» с машинами, будь то бот в мессенджере или программное обеспечение банкомата, уже стало неотъемлемой частью жизни любого активного современного человека, однако искусственный интеллект до сих пор не способен считывать и обрабатывать значимую составляющую входящей информации — эмоциональную.

Создатели проекта «Научи бота!» намерены изменить эту ситуацию, сделать компьютеры более удобными и приятными в общении, ведь именно эмоциональные и оценочные атрибуты играют важную роль в человеческой коммуникации. Для реализации проекта команда разработчиков «КартаСлов.ру» создала компьютерную программу — бота, которая задаёт пользователю вопросы и, получая на них ответы, постепенно узнаёт, как устроен окружающий мир. Помимо прочего, бот изучает эмоциональную окраску слов и выражений русского языка.

«Современные технологии машинного обучения позволяют с большой точностью решать задачи, связанные с обработкой естественного языка, например русского, — рассказывает разработчик бота Денис Кулагин. — При этом психоэмоциональная сфера человека до сих пор остается недосягаемой для компьютера. Наша команда намерена изменить status quo и научить машину понимать такие человеческие чувства, эмоции и переживания, как радость, тревога, раздражение, восторг и так далее. В итоге наши искусственные собеседники станут более тактичными и приятными в общении. Например, бот сможет заранее просчитывать, что его реплика способна задеть или оскорбить человека, и корректировать ход беседы».

Бот тесно интегрирован с языковой платформой «КартаСлов.ру» и использует её встроенный лингвистический движок, а также технологии искусственного интеллекта, для формирования вопросов и дальнейшей обработки ответов пользователей. По мере обучения программа получает новую информацию об окружающем мире и формулирует дополнительные вопросы.

Разработчики планируют поделиться результатами своей работы с научным сообществом, чтобы дать возможность использовать полученные данные российским ученым. В свою очередь, те смогут использовать полученные данные для собственных исследований и содействовать развитию технологий искусственного интеллекта в России.

Разработчики «КартаСлов.ру» планируют завершить обучение бота в течение нескольких лет, но первые результаты будут объявлены уже осенью 2017. Эксперты уверены, что проект существенно повлияет на развитие индустрии чат-ботов и автоматических ассистентов как в России, так и во всём мире.

Посмотреть на работу бота и принять участие в его обучении можно на сайте kartaslov.ru/научи-бота.

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