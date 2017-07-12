Стройфирма убрала свалку в центре Кемерово по указанию прокуратуры

В Кемерово прокуратура в досудебном порядке добилась, чтобы строительная фирма убрала свалку рядом с детскими площадками в центре города.

Правоохранители узнали о свалке в мае от представителя экспертного совета Общественной палаты во время второго открытого форума областной прокуратуры, посвященного проблемам экологии и обеспечению прав жителей на благоприятную окружающую среду, сообщает РИА Новости.

Участок площадью 1,528 квадратных метров во дворе одного из домов к категории земель с видом разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка. С 2014 года она принадлежит строительной фирме, однако разрешение на возведение дома администрацией города не выдавалось. Несмотря на то, что строительство не ведется, территория огорожена металлическим забором, за которым находятся обломки досок, бетонных блоков и бытовой мусор. Со всех сторон свалку окружают жилые дома и детские площадки.

Прокуратура вынесла руководству фирмы представление и потребовала устранить нарушения. Накануне территория была полностью очищена.

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