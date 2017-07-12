В Абакане пьяный мопедист оказался без прав, зато с марихуаной

Меньше месяца назад мужчина уже попадался нетрезвым за рулём, тогда он и остался без водительского удостоверения.

Накануне на улице Лескова в Абакане наряд ГИБДД остановил мопед под управлением мужчины 1983 года рождения. Водитель с признаками опьянения от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, при себе у абаканца оказалось полкило марихуаны. За хранение наркотиков в крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также водителю грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду. Как выяснилось, меньше месяца назад мужчина уже попадался пьяным за рулём. Тогда его лишили прав на 1,5 года и назначили штраф в 30 000 рублей. Мопед помещён на специализированную стоянку.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







