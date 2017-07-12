В Абакане задержали велосипедного вора

12.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Велосипед, оставленный детьми у подъезда дома на улице Ленинского Комсомола в Абакане, пропал накануне вечером.

Как сообщает пресс-служба городской полиции, с заявлением о краже обратилась мама одного из ребят. Она рассказала, что проходивший мимо мужчина просто сел на чужой велосипед и уехал.

Подозреваемого в краже задержали, двухколесный транспорт изъят. Злоумышленником оказался житель Черногорска.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, с начала лета зарегистрировано уже более 30 краж велосипедов. 

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