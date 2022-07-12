В России могут отменить налог от продажи жилья

Russf Июл 12, 2022 Интересное

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой об изменении налогового законодательства России. В частности, они предлагают отменить налог, взимаемый с физических лиц при продаже жилья. Однако инициатива касается только тех случаев, когда продаже подлежит единственное жилье, и другой недвижимости в собственности нет.

Для освобождения от уплаты налога требуется соблюдение некоторых условий. Согласно предложению депутатов, кадастровая стоимость продаваемого жилья должна быть меньше, чем стоимость приобретаемой недвижимости. Также она не должна превышать 50 млн рублей. Кроме того, депутаты планируют предусмотреть сроки покупки новой недвижимости.

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