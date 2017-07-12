В Хакасии алиментщик умудрился продать арестованный автомобиль

За это на должника завели уголовное дело. Теперь ему и алименты заплатить нужно, и 240 часов отработать придётся.

Приставы Хакасии предупреждают об уголовной ответственности за продажу арестованного имущества. В пример они приводят одного из должников. Житель села Целинное Ширинского района "забывал" платить алименты, за что приставы арестовали у него автомобиль. Владелец не захотел просто так расставаться с имуществом и продал описанную машину.

За это на должника завели уголовное дело. Суд признал алиментщика виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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