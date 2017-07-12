В Хакасии грузовик на встречке смял ВАЗ

Пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Накануне на 370 км автодороги «Енисей» водитель грузовика пошёл на обгон и устроил ДТП. ISUZU выехал на встречку, где врезался в ВАЗ. Перед копейки превратился в груду металла, в аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Мужчина 1957 года рождения получил сотрясение головного мозга и множественные ушибы различных частей тела. Женщина 1966 года рождения получила сотрясение головного мозга, множественные переломы рёбер, осложненный гемоторокс. Оба пострадавших госпитализированы. Виновник ДТП не травмирован.

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