В Хакасии шорские общины получили государственную поддержку

12.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков провел встречу с председателями шорских общин, проживающих на территории Таштыпского района.

Во время визита Михаил Побызаков вручил руководителям общин необходимую для работы материально-техническую продукцию. Территориально-соседская община «Тамыр» из села Анчул получила оверлок и дрель. Родовой общине «Мустаг» вручен оверлок и набор инструментов для резьбы по дереву. Для общины «Талай суг» приобретены лобзиковый станок, цифровой фотоаппарат и набор стамесок. В ходе беседы обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, например, возможность организации мастер-классов по изготовлению шорской национальной одежды и сувениров в Кемеровской области, где компактно проживает большинство шорцев. Михаил Побызаков выступил с предложением создать в министерстве уголок шорской культуры, сообщили в пресс-службе министерства национальной и территориальной политики РХ.

 

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