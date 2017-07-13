Дима Билан сегодня, 12.07.2017, новости: слухи о смерти певца не подтвердились

На днях Дмитрий Билан опубликовал для поклонников свежие фото. На них все четко увидели, что кумир пошел на поправку. Он постепенно начал набирать вес. По заявлениям продюсера, Дима набрал уже девять килограмм

В последнее время вокруг Димы Билана появляется много слухов: после срочной госпитализации в марте, поклонники не на шутку забеспокоились о состоянии здоровья кумира. Тогда Билан впервые прокомментировал ситуацию, рассказав, что у него обнаружили пять позвоночных грыж и порекомендовали операцию.

Однако на днях подписчики певца вновь забеспокоились. После того, как Дима Билан улетел на каникулы в Африку, фанаты предположили, что на самом деле он улетел в далекую страну, дабы вылечиться от тяжелой болезни. Сам певец решил не игнорировать появившиеся вокруг него слухи и ответил на многочисленные вопросы.

«Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет свое право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку! Я никогда таких комментариев не писал, но достали! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блогеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер! Но я склонен рассуждать так: интересен очевидно и очень интересен. Даже радует. Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое: летит в Африку лечиться?! Наверное, к доктору «айболиту». Да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа – что, «Мадагаскар» не смотрели? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел – впечатляться человеку необходимо»,

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