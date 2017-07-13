Эмма Уотсон выходит замуж: за кого, когда выходит замуж?

15 апреля звезде «Гарри Поттера» Эмме Уотсон исполнилось 24 года. Поклонники пристально следят за личной жизнью актрисы, которая, кстати, весьма насыщена.

Эмма Уотсон выходит замуж: за кого и когда выходит замуж?

Едва вступив в свои права, новый 2014 год уже принес поклонникам немало огорчений, среди них разрыв отношений 23-летней актрисы и ее давнего бойфренда-миллионера.

По сообщениям западной прессы, звезда «Гарри Поттера» и ее парень Уилл Адамович приняли решение расстаться. Одной из причин разрыва романтических отношений называют постоянную занятость уроженки Туманного Альбиона.

По словам официального представителя Эммы, молодые люди расстались еще летом прошлого года, и с тех самых пор перестали поддерживать какие-либо отношения.

Напомним, что Уотсон и Адамович познакомились в 2011 году во время учебы в Оксфорде. Сначала их связывали только дружеские отношения, однако спустя какое-то время между ними вспыхнул роман.

В октябре прошлого года звезде фильмов о Гарри Поттере Эмме Уотсон приписывали роман с продюсером и актером Роберто Агуайром. Правда, слухи не подтвердились — молодые люди дружат уже много лет, и их обед в кафе и прогулка за руки были тоже дружескими. По новым сообщениям иностранных источников, в жизни Эммы появилась любовь в лице умного и красивого Уильяма Найта.

Уильяма инсайдеры характеризуют как "нормального парня", и это похоже на правду. Найт старше Уотсон на 10 лет, живет в Америке, работает старшим менеджером в компании Medallia, зовется компьютерным гением и принимает участие в беговых марафонах. По сообщениям The Sun, годовой доход Уильяма оценивается в 150 тысяч долларов.

По словам прессы, Уильям и Эмма провели рождественские каникулы в Калифорнии в шикарном отеле, а недавно Найт прилетал в гости к Уотсон в Англию.

Если восхищение мужским умом и харизмой заложено в женщинах природой, то вот обратная ситуация, по мнению психологов, возможна только среди психически зрелых и уверенных в себе мужчин. Именно такие могут позволить себе роман с умной, блестяще образованной женщиной, так как не боятся конкуренции с ней.

Актриса считает, что дожидаться предложения руки и сердца от мужчины — это пережиток старых времен и вообще унизительно.

Чтобы не идти на поводу у этих «средневековых традиций», Эмма готова сама сделать предложение Уильяму Найту. По словам Уотсон, они с Уильямом много раз обсуждали вопрос замужества, и избранник девушки совсем не против, что именно она будет проявлять инициативу.

Своим примером звезда «поттерианы» хочет вдохновить девушек по всему миру перестать жить в угоду стереотипам и стать более эмансипированными.

Эмма признавалась, что уже готова к семейной жизни, и ее очень радует то, что Найти не является публичным человеком, так как сама она уже устала от бесконечного внимания папарацци к ее персоне.

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