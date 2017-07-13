Эхо Волынской резни: украинофилия в Польше сменилась антибандеровским презрением

Польский журналист Томаш Мацейчук рассказал, как сегодня в его стране относятся к этой страшной трагедии, когда в Польше запретят украинский национализм, и почему украинские власти препятствуют работе польских археологических групп на Волыни.

— Как сегодня в Польше отмечают день Волынской резни? Какие мероприятия в связи с этим проводятся? Есть ли заявления польского президента, премьера, польских политиков и общественных деятелей в связи с этим трагическим днем?

— Сегодня в Польше отмечается «Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами».

«Кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года стало апогеем Волынской резни, вооруженные отряды ОУН-УПА одновременно атаковали около 100 населенных пунктов, в которых проживали поляки.

В прошлом году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом, чем вызвал волну возмущения в Украине, считающей Степана Бандеру (ОУН) и Романа Шухевича (УПА) своими национальными героями.

Польские политики уже не раз высказывали свое мнение по поводу бандеровцев и резни. Ярослав Качиньский, лидер правящей партии «Право и справедливость», а также глава польского МИД Витольд Ващиковский публично заявили, что Украина не войдет в Европу с Бандерой.

— Создается впеч​атление, что день ото дня украинско-польские отношения из-за темы восхваления ОУН-УПА, Бандеры и Шухевича становятся все хуже и хуже.

— В начале 2014 года, во время Майдана, Польша заболела украинофилией.

Мы очень хотели помочь украинцам, протянули руку, стали адвокатом Киева в Евросоюзе и в НАТО, а также приняли два миллиона украинских мигрантов.

Три года спустя место проукраинской эйфории заняло антибандеровское презрение. Украинцы потеряли шанс помириться с поляками и стать их настоящими друзьями и союзниками. Ухудшение наших отношений только начинается. Дно еще впереди и я уверен, что будет только хуже.

— Я знаю, что сейчас в Польше появился антибандеровский памятник. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?

— В юго-восточной Польше был поставлен крест в честь украинцев, спасавших поляков от бандеровцев. Мы их называем «справедливыми украинцами». Эти хорошие люди спасли около 3 тысяч поляков, и что стоит отметить — около 400 из них были казнены ОУН-УПА* за помощь «ляхам».

Больше по этой теме можете узнать из книги «Кресовая книга справедливых», если знаете польский, украинский либо английский языки.

— Ожидалось, что в конце прошлого года в Сейме должен был быть принят закон о запрете идеологии украинского национализма. Он принят или нет?

— Проект застрял в Сейме благодаря проукраинской части партии «Право и Справедливость». Сегодня у парламента Польши должен пройти митинг в поддержку запрета пропаганды бандеровщины.

— Когда польские депутаты будут голосовать за этот законопроект?

— Пока неизвестно, но вряд ли в парламенте найдутся депутаты, которые решат стать на защиту Бандеры и Шухевича. Запрет идеологии ОУН-УПА это вопрос времени.

— В апреле в польских Грушовицах был демонтирован незаконный памятник УПА. Активисты, которые это сделали, сообщили об учреждении Общественного комитета. Известно, что это за активисты и комитет?

— Активисты создали Общественный комитет по борьбе с бандеровскими памятниками. Их цель — находить и уничтожать любые проявления культа ОУН-УПА в Польше.

Кто они? Это в основном ребята из Национального движения, наследники отца польского национализма Романа Дмовского (родился и жил до революции в Российской империи; был депутатом Государственной Думы от Царства Польского; считается русофилом, выступал за автономию Польши в составе России; современные последователи Дмовского считают, что не Россия является врагом Польши, а ЕС, который размывает польскую идентичность — прим).

— Мы знаем, что на Волыни приступили к работе польские археологические поисковые группы? Чья это инициатива — государственная или общественная? В чем состоит их задача?

— Украина запретила польским археологическим поисковым группам искать жертвы ОУН-УПА. По мнению Вятровича, поляки смогут проводить раскопки на Волыни только, если Варшава согласится на существование бандеровских памятников в Польше, а это недопустимо, не только с точки зрения польских правых, но также с точки зрения польских либералов и левых.

Около 95% территорий, на которых происходила Волынская резня не тронуты рукой польских археологов. Киев наверно боится, что будут найдены так называемые ямы смерти, ямы, в которые бандеровцы бросали тела польских детей, женщин и стариков.

Можете себе представить, как такая находка повлияет на польско-украинские отношения? Мы хотим всего лишь перезахоронить жертвы, а Украина требует, чтобы мы о них забыли во имя «борьбы против российской агрессии».

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