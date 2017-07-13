Криштиану Роналду опубликовал семейное фото с новорожденным сыном и беременной возлюбленной

После Кубка конфедераций Криштиану Роналду наслаждается заслуженным отдыхом - с Ибицы Криштиану с беременной возлюбленной Джорджиной Родригес, 7-летним сыном Роналду-младшим и новорожденными двойняшками Матео и Евой переместился на тихий испанский остров Форментера. Оттуда Криштиану пару часов назад передал поклонникам "привет", опубликовав на странице в Instagram новое семейное фото с одним из близнецов и Джорджиной.

Прекрасный момент, - подписал фото Криштиану.

Фотографии с отдыха Роналду, которые регулярно делают папарацци, все больше подогревают слухи о беременности Родригес, по крайней мере, другого вывода ее округлившийся живот сделать не позволяет.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес на Ибице

В начале июня инсайдеры одной португальской газеты сообщили, что Джорджина находится на пятом месяце беременности.

Будущие родители даже сделали ДНК-тест, чтобы узнать о здоровье малыша, - говорили инсайдеры.

32-летний Криштиану является многодетным отцом - он воспитывает 7-летнего Роналду-младшего, о котором мы детально писали здесь, и двойняшек.

Криштиану с детьми

Криштиану и Криштиану-младший