Нашествие 2017 последствия: петиция посетителей фестиваля и ответ организаторов

Довольно неудачно прошел в этом году рок-фестиваль «Нашествие». И виной всему — погода. Мероприятие прошло под дождем, а на улице было очень холодно. Все бы ничего, но вот организаторы совершенно не учли этот фактор и ничего не сделали, чтобы людям, которые приехали на фестиваль, было безопасно и комфортно. И, вместо того, чтобы наслаждаться музыкой, люди получили стресс, были разочарованы и, кроме того, отдали много денег на то, чтобы вытянуть свою машину с «Нашествия».

Сразу после завершения фестиваля в Сети появилась петиция. Подписавшие её требуют организаторов вернуть им деньги за парковку и услуги тракторов, которые, к слову, за одну машину брали от 3 тысяч до 10 тысяч рублей. В настоящее время петицию подписали около 1,3 тысячи человек. Всего же с «Нашествия» было эвакуировано 8 тысяч автомобилей.

Участники «Нашествия» пишут что вместо «главного приключения лета» они получили поврежденные автомобили и незапланированные расходы. Также авторы петиции пишут, что 6 июля, накануне старта, они стояли в многокилометровой пробке по 5-8 часов.

Платной парковкой организаторы фестиваля назвали поле, «изрядно изгаженное коровами и напоминающее болото».

К концу фестиваля ситуация ухудшилась. Не было никаких деревянных настилов. Зато дороги были полностью размытыми и развороченными тракторами, машины оказались в ловушке. Организаторы же на проблемы с выездом совершенно не реагировали. Машины, которые вытягивали из грязи, задевали соседние автомобили, царапали и били их.

Также в петиции говорится о завышенные цены на воду и на полную антисанитарию в общественных туалетах.

Организаторы «Нашествия» прокомментировали петицию в свою адрес. Они заявили, что приносить извинения за погодные условия «довольно странно». А также то, что готовы вернуть деньги за парковку всем зрителям фестиваля, которые не смогли припарковаться и которые смогут доказать этот факт. «Мы со своей стороны делали все возможное и невозможное, на площадке была наша техника, а кот оплачивал трактора — это их выбор», - добавила гендиректор «Мультимедия холдинга» Евгения Киселева.

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