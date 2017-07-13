От Антарктиды оторвался айсберг на триллион тонн
Larsen C — четвертый крупнейший ледяной шельф в Антарктиде. Данные области служат барьерами, отделяя наземный лед от отделения в океан, что приведет к быстрому повышению уровней моря.
В ближайшие месяцы и годы ледяной шельф может постепенно восстановиться, однако наиболее вероятно дальнейшее разделение, что неизбежно приведет к серьезным климатическим последствиям. Нынешний кусок разобьется на части — одни куски продолжат плавать в области Антарктиды, другие начнут двигаться в теплые воды.
Ученые отмечают, что нынешний уровень ледяного фронта Антарктиды отступил дальше всего за всю историю наблюдений.
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