От Антарктиды оторвался айсберг на триллион тонн

Айсебрг размером с небольшую страну и весом более триллиона тонн оторвался от Антарктиды. Площадь айсберга составляет 5800 квадратных километров, отделение было зафиксировано NASA, однако ученые сообщают, что он плавал и до этого, так что его присутствие в океане не повлияет на уровень моря.

Larsen C — четвертый крупнейший ледяной шельф в Антарктиде. Данные области служат барьерами, отделяя наземный лед от отделения в океан, что приведет к быстрому повышению уровней моря.

В ближайшие месяцы и годы ледяной шельф может постепенно восстановиться, однако наиболее вероятно дальнейшее разделение, что неизбежно приведет к серьезным климатическим последствиям. Нынешний кусок разобьется на части — одни куски продолжат плавать в области Антарктиды, другие начнут двигаться в теплые воды.

Ученые отмечают, что нынешний уровень ледяного фронта Антарктиды отступил дальше всего за всю историю наблюдений.