Под Таганрогом произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В сети появилось видео аварии с участием пяти автомобилей, которая произошла в минувший понедельник под Таганрогом на трассе Самбек-Матвеев-Курган.

Граждане в соцсетях гадают о виновнике этого многоавтомобильного ДТП.

«На первый взгляд кажется, что белый мерс подтолкнул черный хэтч. Но если смотреть покадрово, то видно, что сначала капот мерса целый, а спустя секунду уже загнут вверх. Значит он догнал хэтча уже после лобового», «На сером хэтче приснул или что? Грузовая вроде в своей полосе ехала, а хэтч на встречку начал смещаться и выбил двоих», «Видно как хэтч вышел на встречку и сначала ударил «Газель», а потом «пятнашку», «Пятнадцатая» не соблюдала дистанцию?! Ну и без видео могли в лёгкую обвинить водителя мерседеса, хорошо регистратор остановился» — написали участники обсуждения..

Один из них считает косвенной причиной и качество автодорог

«Не езжу там принципиально, объезжаю всегда через Покровское. Считаю, что произошло всё это из за качества дорожного покрытия, Раскаты от фур сделали свое дело, да и узко там очень, на Ростов дорогу сто раз расширяли уже, а про эту дорогу никому не надо, хотя давно пора уже» - высказал своё мнение автолюбитель.

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