РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ, КАК ПОПАСТЬ К МОЩАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мощи святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых христианских святых, впервые в истории привезли из итальянского города Бари в Россию. 21 мая святыня прибыла в Москву, где ее встретил Святейший Патриарх Кирилл с многочисленным духовенством и верующими.

С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге — в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Открывая пресс-конференцию, вице-губернатор Александр Говорунов отметил, что сегодня можно говорить о большом интересе людей к этому важному событию — в Москве приложиться к мощам пришли уже около 1,5 миллиона человек.

«Нет сомнений, что и в нашем городе люди захотят приложиться к мощам одного из самых почитаемых святых. Власти ставят задачу организации, обеспечения безопасности, сведения к минимуму неудобств для жителей и гостей города».

Создан возглавляемый Александром Говоруновым оперативный штаб для координации действий органов власти, силовых ведомств, церкви и волонтеров. Совместно с епархией и силовыми структурами определен маршрут движения людей.

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СОЦИАЛЬНАЯ ОЧЕРЕДЬ К МОЩАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Было отмечено, что кроме основной очереди будет организована социальная очередь для инвалидов I группы, передвигающихся с помощью дополнительных средств — колясок и костылей, и детей до двух лет в сопровождении одного взрослого. Социальная очередь будет формироваться под контролем представителей социальных служб; вход в Свято-Троицкий собор будет организован через южные врата и оборудован специальным пандусом. Социальная очередь будет формироваться от площади Александра Невского у Надвратной церкви.

КОГДА МОНО ПРИЛОЖИТЬСЯ К МОЩАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПИТЕРЕ

13 июля доступ к мощам для паломников будет открыт в 16:00. Приложиться к святыне с 14 по 27 июля включительно можно будет с 7:00 до 22:00. При этом около 18:00 вход в очередь может быть ограничен. На основании мониторинга движения колонны ежедневно будет приниматься решение, во сколько вечером ограничивать формирование очереди. Делается это для того, чтобы до 22:00 люди могли зайти в храм, а также с учетом работы метрополитена. Кроме того, вице-губернатор сообщил, что планируется обеспечение медицинского сопровождения, туалетов, автолавок, где по социальным ценам будут продаваться выпечка и чай, ожидается бесплатная раздача воды. Дежурные мобильные бригады обеспечат уборку по всему маршруту движения паломников. Несогласованная торговля, сбор подписей, денежных средств будут пресекаться.

Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадский Назарий отметил, что в России немалое количество храмов посвящены святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских.

«Святитель умер около 342 года, а имя его до сих пор живет. Как говорится, к пустому колодцу за водой не ходят. Он был добрым человеком при жизни, готовым действенно помочь людям в разных трудных обстоятельствах. И, конечно, откликается на молитвы верующих до сих пор».

Владыка отметил, что договоренность о принесении этой святыни в пределы Русской Православной Церкви была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

«Важно, что святой Николай почитается и православными христианами, и католиками. Я присутствовал на встрече мощей в Москве. Святейший Патриарх выразил благодарность Папе Римскому Франциску в лице архиепископа Бари, который присутствовал при этом, а также надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей».

Епископ Назарий рассказал, что для паломников будут подготовлены катехизаторские листки о святыне, о смысле паломничества, которые будут раздавать людям вместе с благословленными Патриархом Кириллом иконками святого. По итогам пребывания мощей в Петербурге будет издана специальная книга.

Владыка предупредил, что к святыне людям придется стоять в очереди несколько часов.

«Важно не забывать, что паломничество — это духовный подвиг. Мы, священнослужители, со своей стороны будем способствовать, чтобы люди пришли к святыне не в раздраженном, а в молитвенном настроении. Дежурные священники будут перемещаться вдоль очереди, помогать людям, настраивать, отвечать на духовные вопросы, начинать чтение акафиста и молитв святителю Николаю».

Председатель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов отметил, что в обеспечении безопасности и порядка был заимствован опыт Москвы, а также опыт проведения больших мероприятий в самом Санкт-Петербурге. Разработана схема движения людских потоков и автомобильного транспорта на территориях у Лавры. Для помощи людям будет задействовано аудиоинформирование.

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Основная очередь паломников будет размещаться на Чернорецком переулке, далее по Тележной улице до пересечения с улицей профессора Ивашенцева. Движение к Свято-Троицкому собору будет проходить через площадь Александра Невского, Лаврский проезд, 2-й Лаврский мост, по набережной реки Монастырки, далее — главные ворота Л

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