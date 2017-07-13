В/из Бодайбо не летают самолеты уже четвертый день!

Вот уже четыре дня аэропорт северного городка Бодайбо, что в 880 километрах от Иркутска, фактически не работает. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Все потому, что из-за проливных дождей размыло взлетно-посадочную полосу. Она не асфальтированная, а грунтовая. На официальном сайте аэропорта в разделе онлайн-табло на 12 июля, красными жирными буквами гласит неутешительная надпись: «Все рейсы перенесены на 13 июля».

- Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты еще с воскресенья, 9 июля, - подтвердили «Комсомольской правде» в Иркутске в администрации Бодайбо. – Вообще, вопрос о том, что взлетную полосу нужно бетонировать у нас поднимался давно, но пока он не решился. Кстати, такие случаи во время сильных дождей уже бывали не раз.

Cколько точно человек стали заложниками ситуации, пока сказать трудно. Телефоны справочной аэропорта молчат. Но, судя по расписанию, на 12 июля там было запланировано два прилета из Иркутска и три вылета в Иркутск. По предварительной информации иногородним пассажирам предоставили гостиницы. Но обиднее всего местным жителям, которые собирались отправиться в отпуск. Ведь сейчас самый сезон. Жителям северного городка приходится экстренно менять билеты на транзитные рейсы из Бодайбо до Иркутска и добираться на такси до аэропорта соседнего городка Таксимо, чтобы вылететь в Иркутск уже оттуда. Ну или в крайнем случае путешествовать поездом.

- Кстати билетов на самолеты и на поезда из Таксимо уже нет, - продолжают в администрации Бодайбо. – Ведь весь поток пассажиров хлынул туда. И еще, мало того, что взлетную полосу размыло, от дождя пострадала еще и автомобильная трасса до Таксимо. И если раньше добраться туда можно было за 5 часов, то теперь доедете почти за 9 часов.

В то же время, как утверждают в администрации Бодайбо, пока за помощью никто из пассажиров перенесенных рейсов не обращался. Откроют ли аэропорт 13 июля с точностью утверждать пока нельзя, ведь дождь в Бодайбо продолжает лить. Если верить прогнозу, не прекратится он в четверг и в пятницу.

СПРАВКА «КП»

Аэропорт Бодайбо обеспечивает регулярное авиасообщение с Иркутском и является основным транспортным звеном Бодайбинского района, наряду с таежной автотрассой Бодайбо — Таксимо. Аэропорт может принимать самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Як-40, а также вертолёты всех типов.

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