Берегите лес от пожаров!

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии напоминает противопожарные правила поведения .
Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам помощь при защите дома от огня. Также следует эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями и членами семьи о совместных действиях по борьбе с пожаром. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике.
Слушайте экстренные новостные выпуски местных СМИ о пожаре, информацию с громкоговорителей.
Уберите все горючие предметы со двора.
Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.
Закройте все наружные окна и двери.
В доме: наполните водой ванны, раковины и другие ёмкости.
Снаружи: наполните водой бочки и вёдра.
Приготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начнут падать искры и угли.
Постоянно осматривайте территорию дома и двора, чтобы своевременно обнаружить тлеющие угли или огонь.
Берегите лес и своё имущество от природных пожаров!
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