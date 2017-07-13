Берегите лес от пожаров!

13.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии напоминает противопожарные правила поведения .

Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам помощь при защите дома от огня. Также следует эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями и членами семьи о совместных действиях по борьбе с пожаром. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике.

Слушайте экстренные новостные выпуски местных СМИ о пожаре, информацию с громкоговорителей.

Уберите все горючие предметы со двора.

Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.

Закройте все наружные окна и двери.

В доме: наполните водой ванны, раковины и другие ёмкости.
Снаружи: наполните водой бочки и вёдра.

Приготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начнут падать искры и угли.
Постоянно осматривайте территорию дома и двора, чтобы своевременно обнаружить тлеющие угли или огонь.

Берегите лес и своё имущество от природных пожаров!

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