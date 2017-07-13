Британия собралась потратить более 50 млн долларов на модернизацию истребителей

Модернизация бортового оборонного комплекса истребителей Typhoon обойдется Великобритании в 52 млн долларов, сообщил британский министр обороны Майкл Фэллон.

Это должно помочь самолетам в борьбе против террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Модернизацией займется компания Leonardo (Италия).

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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