Двум жителям Хакасии грозит суд за кражу из квартиры

Двое жителей Черногорска, распивая спиртные напитки, вступили в сговор — похитить имущество из квартиры, где долго никто не живет.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, злоумышленники взломали дверь и вынесли все, что попалось под руку. Добычей стали: электроплита, швейная машинка, сушилка для белья, светильник, телевизор, велосипед - на общую сумму около 6 тысяч рублей.

Выяснилось, что хозяйка переехала, но периодически бывала в старой квартире. Однако в крайний раз она обнаружила, что дверь взломана и похищено имущество. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение грабителей. Краденые вещи преступники разделили между собой, что-то продав, а что-то оставив в личное пользование.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленников ждет скамья подсудимых.

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