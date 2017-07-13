Если работник — бывший служащий

Одной из антикоррупционных мер, установленных российским законодательством, активно реализуемой на практике, является механизм уведомления о приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих, если до увольнения со службы они замещали должности, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Перечни таких должностей устанавливаются нормативными правовыми актами каждого государственного органа или органа местного самоуправления самостоятельно и размещаются для ознакомления на официальных сайтах этих органов либо публикуются в официальном печатном издании.

Обязанность уведомлять о приёме на работу бывших государственных или муниципальных служащих, должности которых включены в перечни, предусмотрена статьёй 12 федерального закона «О противодействии коррупции» и должна быть исполнена работодателем в десятидневный срок после заключения трудового договора.

Правила сообщения работодателем о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, установлены постановлением правительства РФ от 21.01.2015 № 29. В частности, направляемое уведомление должно быть в письменной форме и наряду с анкетными данными гражданина содержать иные сведения, касающиеся исполнения обязанностей по новой должности. При этом, направляя такое уведомление, работодатель должен убедиться в том, что оно получено государственным органом или органом местного самоуправления. Только тогда обязанность будет считаться исполненной.

Стоит также отметить, что обязанность уведомлять о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих возникает не только у работодателя, который принимает на работу гражданина сразу после увольнения со службы, но и у всех последующих работодателей в течение двух лет с момента увольнения со службы.

В случае ненаправления уведомления или нарушения срока его направления работодатель подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. Санкция указанной статьи достаточно строгая и предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что организациями зачастую вышеназванное требование антикоррупционного законодательства не соблюдается. Желая избежать установленной законом ответственности, в своё оправдание должностные лица ссылаются на незнание норм закона либо полагают, что принятый ими работник не занимал коррупционно-опасную должность. Однако такие доводы не освобождают их от ответственности.

За 2016 год по постановлениям органов прокуратуры республики к административной ответственности ст. 19.29 КоАП РФ привлечено 22 должностных и шесть юридических лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 780 000 рублей.

В текущем году прокурорами возбуждено уже больше 10 административных производств по ст. 19.29 КоАП РФ, к ответственности привлечены три юридических и три должностных лица, сумма наложенных штрафов составила 360 тысяч рублей.

Хочется также обратить внимание работодателей на то, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции составляет шесть лет со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, недобросовестные организации и их должностные лица не смогут избежать ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







